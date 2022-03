Palermo Inaugurazione panchina rossa in piazza Magione

Oggi, 8, marzo 2022, alle ore 15, sotto il carrubo di piazza Magione verrà inaugurata una panchina rossa installata dall’Amministrazione comunale e promossa dal

Comitato dei residenti di piazza Magione, presieduto da Paola Miceli Lucido e rappresentato da Andrea Kantos, e dalle associazioni Emily Palermo, presieduta dal consigliere comunale Milena Gentile, e dalla “Biblioteca delle donne e centro di consulenza legale” UDI Palermo, rappresentato da Daniela Dioguardi. Con la collaborazione della Parrocchia della Magione e dell’Istituto Borsellino/Ferrara.



“Una panchina rossa in un luogo di bellezza e contemplazione come Piazza Magione – dichiara il consigliere Gentile – è un segno forte della necessità di non demordere dalla lotta contro la violenza sulle donne, ancora troppo diffusa, ed è anche il simbolo di una parità tra i generi che in Italia è ad oggi lontana per la scarsa presenza femminile nei luoghi della decisione politica, nelle Istituzioni e nel mondo del lavoro, gravemente precario soprattutto per le donne. Occorre agire con forza per un cambio epocale nel pensiero e nella cultura e per la piena possibilità di coesistenza libera tra uomini e donne. Se siamo riusciti in pochi giorni a installare questa panchina è grazie all’impegno profuso dall’Amministrazione comunale, in modo particolare dal vice sindaco e assessore all’Arredo Urbano, Fabio Giambrone, dalla dottoressa Paola Di Trapani, e grazie in particolare alla professionalità e sensibilità del Coime, diretto dal dottor Teriaca, e dall’ottima squadra coordinata dal geometra Settepani e dall’architetto Fucarino”.

