«Circa un mese fa l’incendio di alcuni ingombranti aveva messo in pericolo la vita di una famiglia in via Francesco Minà Palumbo. Le fiamme avevano lambito anche un appartamento a pianterreno con tre bambini.

La notizia fini su tutti i giornali, ma poi il comune “dimenticò” di ripulire la zona incendiata. Per oltre un mese le tracce di quell’incendio hanno creato enorme disagio per tutti i residenti che continuavano a respirare questa aria insana. Dopo le mie pressanti richieste e le mie denunce mediatiche, finite anche su alcuni giornali nazionali, finalmente ieri la strada è stata ripulita. Una strada già di per sé in stato di abbandono con fognature che regolarmente scoppiano in inverno, piena di spazzatura e poco illuminata.

Una delle tante strade, un emblema, di come sia stata ridotta Palermo dal sindaco Orlando».



Lo dichiara il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Igor Gelarda. foto, fatte pervenire dallo stesso consigliere Gelarda.

Com. Stam.