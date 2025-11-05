Palermo Incidente agente Polizia Municipale

«Apprendo in queste ore del grave incidente ai danni di un collega della Polizia Municipale di Palermo, travolto da un’auto mentre era in servizio per regolare il traffico nei pressi della Casa del Fanciullo.

A lui rivolgo il mio pensiero più sincero e l’augurio di una pronta guarigione. Ancora una volta questo drammatico episodio ci ricorda quanto sia difficile e rischioso il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia Municipale: un lavoro usurante, spesso sottovalutato, che espone costantemente a pericoli e situazioni di grande stress, ma che resta fondamentale per la sicurezza della città e dei cittadini.

La sicurezza stradale è ormai un tema urgente e prioritario, che non può più essere rimandato.

Proprio per questo, nei prossimi giorni si insedierà il Tavolo tecnico sulla sicurezza stradale, che avrà il compito di mettere in campo strategie concrete e una regia comune tra Regione Siciliana, Città Metropolitana, Comune di Palermo, Polizia Municipale e Motorizzazione Civile.

Un lavoro condiviso per individuare soluzioni efficaci, migliorare la prevenzione e ridurre i rischi per chi ogni giorno vive, lavora e si muove sulle nostre strade.

Un pensiero affettuoso al collega ferito e a tutti gli agenti che, con dedizione e coraggio, continuano a svolgere il proprio servizio a tutela della collettività».

Lo dichiara la consigliera Tiziana D’Alessandro.