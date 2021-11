Palermo, incontro dedicato all’economia circolare a cura di Altroconsumo. L’ iniziativa nei locali dell’Istituto Superiore Statale “Mario Rutelli”

Economia circolare e consumo sostenibile. Sono i due temi scelti da Altroconsumo per l’incontro in programma a Palermo venerdì 12 novembre a partire dalle 10:00 all’Istituto Superiore Statale “Mario Rutelli”, in via Filippo Paruta 27 .

Due ore per approfondire argomenti di primaria importanza quali il risparmio energetico e le possibilità legate al recupero, all’utilizzo e al riciclo delle risorse nei nuovi scenari globali.

Nel caso specifico, l’attenzione è rivolta soprattutto agli studenti, ovvero i consumatori del futuro.

A moderare il dibattito sarà la giornalista Marianna La Barbera.

I lavori si apriranno con i saluti del dirigente scolastico Giovanna Ferrari e proseguiranno con l’intervento di Riccardo Di Grusa, rappresentante in Sicilia di Altroconsumo.

Relatori dell’incontro sul tema dell’economia circolare saranno Marino Melissano e Domenico Prisinzano.

Il primo, merceologo alimentare, è rappresentante di Altroconsumo; il secondo è il primo ingegnere ricercatore a Palermo dell’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Nata a Milano nel 1973, Altroconsumo è la prima e più diffusa organizzazione di consumatori in Italia.

Conta circa trecentoquarantacinquemila soci in tutto il Paese, tra i quali diecimila in Sicilia.

Libera e indipendente, Altroconsumo non ha finalità di lucro ed è autonoma rispetto agli schieramenti politici.

