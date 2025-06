Palermo Incontro sindaco e vicesindaco con presidente associazione Italia Liberty

In occasione della Giornata Mondiale dell’Art Nouveau, il sindaco Roberto Lagalla e il vicesindaco e assessore alla Cultura Giampiero Cannella hanno incontrato oggi, a Palazzo Palagonia, il presidente dell’Associazione Italia Liberty Andrea Speziali, in vista della settima edizione del festival “Art Nouveau Week” che dall’8 al 14 luglio sarà ospitata a Palermo, dove si terrà, inoltre, dal 9 all’11 luglio, anche il convegno intitolato “Il Modernismo in Sicilia dal Liberty all’Art Déco” presso la Confcommercio di Palermo.

Nel corso dell’incontro, il presidente dell’Associazione Italia Liberty, ente di riferimento per le attività culturali sull’Art Nouveau in Europa, ha anticipato che sarà Palermo quest’anno ad aggiudicarsi il premio “Best Liberty City”, riconoscimento giunto alla nona edizione. Oltre a premiare il valore del patrimonio storico e artistico della città, verrà riconosciuta l’attività portata avanti dall’amministrazione comunale per rilanciare il territorio attraverso una nuova proposta culturale, come è successo, ad esempio, con la mostra dal titolo “Palermo Liberty. The Golden Age”, realizzata a Palazzo Sant’Elia in sinergia tra il Comune e la Città metropolitana di Palermo.

“È per noi – affermano il sindaco Lagalla e il vicesindaco Cannella – motivo di soddisfazione e di gratificazione ricevere un’attenzione di livello nazionale che si concentra su Palermo rispetto all’attività che questa amministrazione sta portando avanti per valorizzare il proprio patrimonio Liberty. Con il presidente Speziali, che ringraziamo a nome della città per questo premio, è stato un momento di confronto proficuo, durante il quale abbiamo ragionato sulle iniziative da intraprendere nei prossimi anni per poter ulteriormente rilanciare l’immagine di Palermo e fare in modo che il periodo della Belle Époque possa di nuovo rappresentare un significativo percorso storico e culturale della città”.

Foto di Stefano Patania.

Com. Stam. + foto