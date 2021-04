“È questione di un mese, forse anche meno. Da allora i palermitani potranno tornare finalmente a fruire di Villa Costa, il polmone urbano chiuso dal 2018 e diventato oggetto di atti vandalici.

Stamane le maestranze di Reset hanno cominciato i lavori per il diserbo delle piante infestanti, alla presenza del vice sindaco Fabio Giambrone, dell’assessore al bilancio Sergio Marino e del comitato cittadino per la riapertura di Villa Costa- Verde Terrasi, che per la riapertura della villa dedicata al magistrato Gaetano Costa, assassinato dalla mafia, ha raccolto 2.500 firme.

Nei prossimi giorni a questi lavori seguiranno quelli per la sistemazione dei viottoli, delle parti in muratura, della fontana e di tutta l’area a verde interna. Verranno aperti inoltre i varchi di collegamento con il Roseto Rosa Balistreri.

Si provvederà ad alzare una staccionata per separare questi spazi dalla casina (dove anni fa funzionò un ristorante e in alcuni periodi anche una discoteca) che, come da progetto del Coime, verrà adibito a centro polifunzionale quanto prima.

La speranza è che la prossima apertura sia permanente e non torni più a verificarsi l’ennesima situazione di abbandono e di degrado. In un periodo come questo è importante e doveroso restituire alla collettività un bello spazio verde come Villa Costa, tra l’altro situato in un punto di Palermo anche facilmente raggiungibile”.

Lo dichiarano Paolo Caracausi, Concetta Amella, Elio Ficarra, Massimo Giaconia e Caterina Meli, componenti della terza commissione consiliare, presenti alla riapertura dei lavori.

