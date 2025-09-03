Palermo Interruzione idrica nella cava privata di via Celona. Sindaco dispone autobotti per 500 famiglie

L’interruzione dell’alimentazione delle pompe del pozzo della cava privata di via Celona, indispensabile per il funzionamento della condotta idrica, ha provocato lo stop dell’erogazione dell’acqua nella zona a monte tra i quartieri Cep e Borgo Nuovo, in particolare nell’area circostante il centro commerciale La Torre che comprende, tra le varie strade, le vie Celona, Colle Atollo, Bach, Gennaro Pardo e Assoro.

Per tale ragione e nell’attesa che il disservizio nella sorgente privata venga risolto, il sindaco Roberto Lagalla ha disposto nei confronti dell’Amap la fornitura di autobotti di acqua potabile necessaria al fabbisogno dei residenti cittadini di quest’area: “Un’iniziativa urgente, necessaria e doverosa, in primo luogo, per assistere responsabilmente le circa 500 famiglie coinvolte e prevenire eventuali rischi igienico-sanitari. Inoltre – ha aggiunto il sindaco Lagalla – ho richiesto alla Protezione Civile comunale di valutare ogni intervento di natura tecnica, anche a carattere eccezionale, finalizzato ad assicurare il più celere ripristino della fornitura idrica. Infine, trattandosi di una sorgente privata, ho disposto che venga esperita dall’Ufficio idrico del Comune un’apposita indagine tecnica”.

