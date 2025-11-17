Palermo ISTAT. Pubblicati i dati definitivi dei prezzi al consumo del mese di ottobre 2025

L’ufficio Statistica del Comune di Palermo rende noti i dati definitivi dei prezzi al consumo del mese di ottobre 2025.

«A Palermo – si legge nel report – l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC) nel mese di ottobre non ha fatto registrare alcuna variazione congiunturale (+0,2% il mese precedente). Rispetto a ottobre 2024 la variazione tendenziale è pari a +0,6% (+0,8% il mese precedente). L’indice dei prezzi al consumo relativo ai beni non ha fatto registrare alcuna variazione tendenziale (+0,6% il mese precedente); l’indice relativo ai servizi ha fatto registrare una variazione annua pari a +1,5% (+1,2% il mese precedente). L’inflazione di fondo, calcolata al netto dei beni energetici e degli alimentari freschi, a ottobre è risultata pari a +1,6% (+1,3% il mese precedente). Al netto dei soli beni energetici, l’indice dei prezzi al consumo ha fatto registrare una variazione tendenziale del +1,4% (+1,6% il mese precedente). L’indice dei prezzi al consumo relativo ai prodotti acquistati con maggiore frequenza ha fatto registrare una variazione rispetto all’anno precedente pari a +2,0% (+2,5% il mese precedente)».

Report allegato.

Com. Stam.