Palermo ISTAT, pubblicati i dati definitivi prezzi al consumo di luglio 2025

L’ufficio Statistica del Comune rende noti i dati definitivi dei prezzi al consumo a Palermo nel mese di luglio 2025.

“A Palermo – si legge nel report – l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC) nel mese di luglio ha fatto registrare una variazione congiunturale pari a +0,2% (-0,5% il mese precedente).

Rispetto a luglio 2024 la variazione tendenziale è pari a +1,2% (+1,4% il mese precedente). L’indice dei prezzi al consumo relativo ai beni ha fatto registrare una variazione tendenziale pari a +0,9% (+1,2% il mese precedente); l’indice relativo ai servizi ha fatto registrare una variazione annua pari a +1,9% (+1,8% anche il mese precedente). L’inflazione di fondo, calcolata al netto dei beni energetici e degli alimentari freschi, a luglio è risultata pari a +1,8% (il mese precedente era +1,7%). Al netto dei soli beni energetici, l’indice dei prezzi al consumo ha fatto registrare una variazione tendenziale del +2,0% (+1,9% il mese precedente). L’indice dei prezzi al consumo relativo ai prodotti acquistati con maggiore frequenza ha fatto registrare una variazione rispetto all’anno precedente pari a +2,5% (+2,2% il mese precedente)”.

Report in allegato.