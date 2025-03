Palermo Istituzione “zona 30 km/h” in via Roma

«In considerazione dell’eccessivamente elevato numero di incidenti stradali che hanno luogo lungo l’asse di via Roma, così come si evince continuamente dagli organi di stampa e come rilevato anche dagli open data del Comune di Palermo,

in base ai quali via Roma risulta tra le arterie più pericolose e meno sicure della città; al fine di una fattiva tutela della sicurezza e dell’incolumità degli utenti della strada, in particolari dei più deboli (bambini, disabili, pedoni, ciclisti e utilizzatori di altri velocipedi), la Consulta della bicicletta, nella riunione del 12 marzo scorso, ha deliberato una nota in cui si richiede che venga tempestivamente istituita per l’asse di via Roma, una “Zona 30” che si concretizza innanzitutto istituendo il limite di velocità di 30 km/h (non più procrastinabile) ma anche inserendo tutta una serie di elementi volti alla naturale limitazione della velocità dei veicoli a motore. In questo senso la già prevista pista ciclabile ne costituirà l’asse portante e dovrà

essere corredata da altri elementi che, solo a titolo di esempio, possono essere attraversamenti pedonali luminosi, cuscini berlinesi, cordolo di delimitazione delle corsie TPL, ecc. Inoltre, tenuto conto dell’ordinanza istitutiva della ZTL che, com’è noto, include l’asse di via Roma, al fine di ridurre la pressione veicolare sulla stessa, si richiede che vengano messi in atto tutte le azioni necessarie affinché la ZTL sia effettivamente rispettata (per esempio, automatizzando i varchi non ancora operativi, rendendo quelli esistenti effettivamente funzionanti e non eludibili, aumentando i controlli di tipo “street control” da parte della Polizia Municipale».

Lo scrivono in una nota stampa i componenti della Consulta della bicicletta del Comune di Palermo.

Com. Stam.