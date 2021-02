Salvino Caputo “ Si’ la crisi, ma anche la totale assenza di programmazione da parte della giunta Orlando “ Subito un vertice con il nuovo Ministro per il Sud

Palermo- “ Altre luci che si spengono; un altro importante brand commerciale che va via, lasciando una ulteriore crisi economica e nuovi disoccupati. Palermo si conferma una citta’ sporca, commercialmente deserta e priva di programmazione , con commercianti tartassati e lasciati soli ad affrontare la piu’ grande crisi economica e sanitaria dal dopoguerra. Serve una nuova programmazione finalizzata a sostenere il mondo del commercio e del turismo e a rendere nuovamente “ appetibile “ Palermo dai grandi gruppi commerciali internazionali . Per fare cio’ serve una guida politica non piu’ stanca e rassegnata come quella di Orlando , che sia in grado di suscitare speranze ed ottimismo “ E’ quanto dichiarato da Salvino Caputo, responsabile per Forza Italia del Dipartimento regionale per le Attivita’ Produttive e per il sostegno alle imprese che ha chiesto al Presidente dell’Assemblea regionale siciliana e commissario regionale di Forza Italia Gianfranco Micciche’ di promuovere una riunione di tutti i Dipartimenti regionali di Forza Italia in Sicilia per avviare un progetto politico e legislativo a sostegno del mondo economico siciliano. La chiusura del grande centro commerciale di Via Liberta’ e il recente sequestro di decine di centri commerciali del settore alimentare , certamente per motivazioni diverse, costituiscono un forte segnale di allarme che deve indurre un partito come Forza Italia che oggi ha responsabilita’ di Governo nazionale e regionale , ad individuare provvedimenti e strategie per salvae la Sicilia dal crollo del sistema economico . Servono – ha evidenziato Salvino Caputo – progetti e strategie a medio e lungo termine per sostenere il comparto produttivo siciliano e prevedere un piano di rilancio che passi da un nuovo piano commerciale che non puo’ essere costituito soltanto dalla grande distribuzione. Caputo ha chiesto all’On.le Giorgio Mule’ , deputato nazionale e coordinatore dei Dipartimenti nazionali di Forza Italia di promuovere un incontro con il nuovo Ministro per il Sud, allargato ai rappresentanti del mondo produttivo siciliano “

