Palermo la miglior città Liberty dell’anno alla nona edizione di “Best LibertyCity”

La città di Palermo vince il premio “Best LibertyCity” assegnato dall’Associazione Italia Liberty, ente di riferimento per le attività culturali sull’Art Nouveau in Europa, giunta alla nona edizione dell’onorificenza di miglior città liberty dell’anno. Il premio è rivolto al Sindaco e tutta l’amministrazione comunale per l’opera di valorizzazione del patrimonio culturale liberty cittadino.

«Questo premio è un riconoscimento del lavoro portato avanti da questa amministrazione per valorizzare l’incredibile patrimonio storico, artistico e culturale della città. Il racconto del liberty è il racconto della bellezza di Palermo che merita di essere riscoperta e promossa a livello internazionale, come uno dei più interessanti capoluoghi d’Italia. In questa direzione stiamo continuando a lavorare e, già dai primi mesi del 2025, inizieremo un tour che ci permetterà di presentare la Città e le sue tradizioni a Roma e in altre capitali europee. Questo grazie anche al Bea al World 2024 che premia il Festino di Santa Rosalia come terzo evento al mondo, secondo per la categoria cultura», così dichiara l’assessore alla Cultura, Pietro Cannella.

«Premiando il Comune di Palermo, guidato dal sindaco Roberto Lagalla – dichiara il professor Andrea Speziali, fondatore dell’associazione Italia Liberty – intendiamo valorizzare oltre i confini locali le opere Liberty presenti in città per la quale, negli anni passati abbiamo organizzato delle visite guidate e un convegno in occasione del festival Art Nouveau week, collaborando anche con realtà quali Confcommercio e Confguide, insieme al contributo del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, l’associazione culturale Ettore De Maria Bergler, la Fondazione Thule e Legambiente votati alla valorizzazione e alla promozione delle opere liberty palermitane. Oltre al sindaco e all’amministrazione tutta, capace di attivare sinergie interistituzionali per la promozione dell’Art Nouveau, una particolare menzione va riservata all’assessore alla Cultura della città di Palermo, Pietro Cannella, per la sua attività rivolta alla riscoperta e valorizzazione del periodo Liberty».

Il Cda di Italia Liberty, composto da Mattia Deavi e Carlo Rivieccio e il presidente Andrea Speziali, insieme ad una commissione interna all’ente composta da professionisti nel campo dell’arte hanno deliberato per assegnare il Premio “Best LibertyCity”, giunto alla nona edizione, al Comune di Palermo rispetto alle altre città in lista: Salsomaggiore Terme, Sulmona e Bergamo. Un riconoscimento assegnato per le numerose iniziative culturali realizzate sul territorio, come la mostra dal titolo “Palermo Liberty. The Golden Age”, realizzata a Palazzo Sant’Elia in sinergia tra il Comune e la Città metropolitana di Palermo.

La cerimonia di premiazione è prevista nel mese di gennaio, quando Italia Liberty conferirà al primo cittadino e tutta la giunta comunale la targa dell’onorificenza.

Com. Stam.