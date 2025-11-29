Palermo. La Polizia applica due ordini di allontanamento nei confronti di cittadini sorpresi in atteggiamenti molesti, nel perimetro delle zone rosse

La Polizia di Stato, unitamente alle altre forze dell’ordine, continua a presidiare e pattugliare senza sosta le tre macroaree ricadenti nel perimetro delle zone rosse, così come stabilito da decreto del Prefetto di Palermo.

Le disposizioni che hanno cercato di vigilare sulla movida cittadina prevedono l’istituzione, a far data dallo scorso 22 ottobre, di zone a grandi linee adiacenti la Vucciria, il Teatro Massimo e la Stazione Centrale, presidiate in modo capillare su più fasce giornaliere.

Allo scopo di sottrarle al degrado e consentirne la libera ed ordinata fruizione da parte della cittadinanza, si è ritenuto di adottare misure di intervento di natura straordinaria quale il divieto di stazionamento ed il relativo ordine di allontanamento per coloro che assumano atteggiamenti molesti, aggressivi o minacciosi e risultino già destinatari di una o più segnalazioni per reati, tra i quali quelli inerenti gli stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio.

Negli scorsi giorni, si è proceduto ad effettuare due allontanamenti di altrettanti cittadini, sorpresi dalle pattuglie della Polizia di Stato in atteggiamenti molesti nella zona di piazza Caracciolo.

Nel primo caso, un 64enne, gravato da plurimi precedenti di polizia, è stato sorpreso nel corso di un atteggiamento aggressivo tenuto nei confronti di altro cittadino con cui aveva avuto un diverbio per futili motivi, poco prima che degenerasse in violenza. Provvidenziale è stato l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato presente in piazza Caracciolo. L’uomo è stato bloccato e nei suoi confronti si è applicato provvedimento di allontanamento.

Nel secondo caso, un uomo di 33 anni ha reagito con intemperanze ed in modo esagitato ad un controllo di polizia effettuato nei confronti di alcuni astanti che discutevano animatamente.

L’uomo ha manifestato platealmente agitazione ed insofferenza al controllo di polizia, proferendo ad alta voce, oltraggiose imprecazioni.

Anche nei suoi confronti si è proceduto ad eseguire provvedimento di formale allontanamento.

Ad entrambi i cittadini è stato inibito lo stazionamento nell’area della Vucciria, per altro densamente frequentata all’atto dei citati controlli.