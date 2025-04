Palermo: la Polizia di stato Arresta un pusher con dosi di cocaina pronte per essere spacciate

La Polizia di Stato ha tratto in arresto C.G. 24enne palermitano, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L’arresto è l’esito della costante presenza su strada delle volanti della Polizia di Stato che, nel corso di ordinari pattugliamenti del territorio di loro pertinenza, hanno intercettato l’uomo che a seguito del controllo è risultatato essere in possesso, di dosi di cocaina pronte da spacciare.

Poliziotti appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in orario serale, transitando per via dei Nebrodi hanno notato, a distanza, un uomo sostare con fare sospetto davanti ad un esercizio commerciale, questi alla vista della volante di polizia, nel tentativo di eludere un possibile controllo, si è addentrato rapidamente nella vicina piazza San Marino.

Gli agenti, ritenendo sospetto l’atteggiamento assunto dal giovane, hanno deciso di effettuare un controllo di polizia a suo carico.

Nel corso dell’accertamento, l’uomo identificato per C.G., ha mostrato atteggiamenti di insofferenza e tensione tali da indurre gli agenti ad approfondire il controllo. La perquisizione personale a cui è stato, pertanto, sottoposto ha consentito di rinvenire nella tasca del jeans che indossava un contenitore in plastica contenente 12 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, inoltre nella borsa che portava a tracolla è stato rinvenuto denaro contante pari a 790 euro. Il controllo è stato, quindi, esteso al domicilio del giovane e sul tavolo del soggiorno sono stati rinvenuti ulteriori 7 involucri in cellophane termosaldati, contenenti la medesima sostanza.

La droga ed il denaro, ritenuto provente dell’attività di spaccio, sono stati posti in sequestro, mentre il giovane è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Giova precisare che l’odierno indagato, è, allo stato, indiziato in merito al reato contestato e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.