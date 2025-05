Palermo:  la Polizia di Stato assesta un colpo al  contrabbando di tabacchi lavorati.  Sequestri, arresti, denunce

In data 05 maggio 2025 alle ore 08.30 circa, durante lo svolgimento di un servizio mirato alla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati, maturato da attività info-investigative contestuali, personale della Squadra Mobile di Palermo traeva in arresto un soggetto di origini campane, autista di un furgone per il trasporto di merciper i reati di cui agli artt. 84 e 85 D. Lgs. 141/2024, ovvero contrabbando di tabacchi lavorati, aggravato.

Nello specifico, personale in servizio di Polizia Giudiziaria, notava nell’asse viario all’ingresso della città un furgone che effettuava strane manovre di sorpasso, anche a velocità sostenuta e pertanto, in condizioni di sicurezza si decideva di seguirlo fino a destinazione. Il predetto automezzo concludeva la corsa nei pressi di un magazzino in zona “Pagliarelli”dove, ad attenderlo, vi erano due soggetti palermitani che avevano la piena disponibilità di più magazzini all’interno dell’area privata dove si era fermato il furgone.

Gli accertamenti esperiti sul carico hanno permesso di rinvenire, debitamente occultate da bancali di altra merce, nr. 59 scatole di tabacchi lavorati Marca “Marlboro Gold” ed 11 scatole marca “Marlboro Rosse”, per un peso complessivo di circa 924,00 (novecentoventiquattro,00) chilogrammi.

All’esito dell’attività di polizia giudiziaria, l’autista del mezzo veniva tratto in arresto e associato, in un primo momento, alla Casa Circondariale “Pagliarelli-Lorusso” di Palermo.

L’arresto è stato poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura dell’obbligo di dimora nel luogo di residenza del soggetto.

Gli altri due uomini sono stati, invece, deferiti in stato di libertà per gli stessi reati.

L’odierno provvedimento, scaturito dalle risultanze investigative condotte da questo Ufficio nell’immediato e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, si basa sui gravi indizi di colpevolezza, significando che le piene responsabilità penali per i fatti sopra indicati saranno accertate in sede di giudizio e solo dopo l’emissione di eventuali sentenze passate in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.