Palermo: ladro acrobata tenta furto in appartamento ma trova la Polizia. Arrestato

La Polizia di Stato, nelle scorse ore, ha sventato un furto notturno in appartamento e tratto in arresto un 45enne ritenutone responsabile.

A compiere l’arresto una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che ha raccolto la preziosa segnalazione di alcuni passanti, testimoni, in piena notte, dell’arrampicata di un ladro acrobata al primo piano di un edificio della zona di via Libertà.

Quando i poliziotti sono giunti sul luogo segnalato, dall’esterno del prospetto principale non era visibile alcun elemento che facesse sospettare la presenza di estranei.

In realtà, il ladro, che aveva già compiuto un raid nell’appartamento al primo piano, stava cercando di scendere scavalcando la finestra di un prospetto laterale dell’edificio.

Agli agenti è bastato girare l’angolo per notarlo penzoloni sul muro con uno zaino sulle spalle contenente la refurtiva (p.c. portatile e bijotteria).

L’uomo è velocemente ritornato nell’appartamento, è uscito dalla porta principale e, consapevole di non potere fuggire su strada, ha raggiunto il vano ascensore sulla sommità dell’edificio cercando rifugio sul tetto della cabina ascensore ove si è rannicchiato, sperando di sviare le ricerche.

Così non è stato perché, mentre alcuni colleghi vigilavano su strada finestre e balconi, altri poliziotti si introducevano nel condominio, svegliavano ed avvertivano i proprietari dell’appartamento depredato avvisandoli del patito furto ed ispezionavano l’intero edificio. Individuavano, quindi, il fuggitivo nell’ingegnoso nascondiglio e lo traevano in arresto.

La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario ed il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Giova precisare che l’odierno indagato, è, allo stato, indiziato in merito ai reati contestati e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.