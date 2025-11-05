Palermo Lagalla e Alongi. Solidarietà all’operaio RAP aggredito al CCR. Condanna fermissima alla violenza

“Desideriamo esprimere la nostra solidarietà al dipendente e nel contempo la nostra ferma ed inequivocabile condanna per l’atto di violenza perpetrato all’operaio della RAP.

Questo gesto di inciviltà e brutalità non danneggia solo un singolo individuo ma tutta la città. Il personale che opera nei CCR e su strada merita rispetto per il lavoro che svolge e non è accettabile minare la serenità di chi lavora quotidianamente”.

Com. Stam.