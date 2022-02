Palermo L’Amministratore Caruso precisa su visita da parte del Senatore Faraone in RAP

“Alcuni articoli di stampa e post sui social hanno riportato, con assoluta correttezza, la visita di ieri, in Rap, del Senatore Davide Faraone.

Tengo a precisare che dal mio insediamento ho sempre incontrato qualsiasi esponente della politica ne abbia fatto richiesta e ciò a prescindere dalla loro appartenenza a qualsivoglia partito. Questo in ossequio all’obbligo di trasparenza, oltre che di cortesia, che la gestione di un’azienda pubblica impone. Tale precisazione ha il solo scopo di evitare, ove mai dovessero insorgere, strumentalizzazioni politiche che, come noto, appartengono ad un campo che non è di mia pertinenza. Il mio impegno, da tecnico, è quello di risolvere i problemi aziendali, lavorare per il decoro della città e contribuire a rendere migliore la RAP .”

A precisarlo l’Amministratore Unico di RAP Girolamo Caruso.

