Palermo l’assessorato alle Attività sociali avvia il progetto “Ben-essere” nuova rete di servizi, sostegno e accompagnamento per le persone fragili

L’assessore alle Attività sociali Rosi Pennino ha attivato il progetto “Ben-Essere”, una nuova rete di servizi, sostegno e accompagnamento allo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone che si trovano in condizioni di fragilità.

Il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e portato avanti dall’assessorato competente, finanziato attraverso i fondi del Pon metro asse 3 progetto PA341b, quindi a costo zero per i cittadini-contribuenti palermitani,

prevede la realizzazione e la gestione di una centrale operativa con front-office telefonico H24, a disposizione dei servizi socio-sanitari e delle FF.OO.

L’intervento ha la finalità di fronteggiare, in tempi rapidi e in maniera flessibile, situazioni di disagio, che richiedono forme di assistenza immediata, urgenti e indifferibili in favore di persone in situazione di bisogno, per le fattispecie di

competenza Comunale, in materia socio-assistenziale e di presa in carico multidisciplinare dell’utente, anche al fine della definizione di un progetto individualizzato e per l’attivazione di servizi di pronta accoglienza e di misure di

accompagnamento, anche fisico, degli utenti, per l'accesso al sistema dei servizi integrato pubblici e privati.

“La città di Palermo – afferma con soddisfazione l’assessore Pennino – compie un concreto passo in avanti sul tema del sostegno alle persone con fragilità e sulla messa a sistema dei servizi Sociosanitari, che attraverso l’attivazione di questo

importante progetto, sono certamente meno sole ed hanno a disposizione un immediato interfaccia in grado di cogliere i bisogni anche urgenti e ricevere risposte immediate e spesso concrete, anche in termine di aiuto”.

Com. Stam./foto sito Comune