Palermo Lavori a Mondello per l’impianto di illuminazione. Viale Margherita di Savoia sarà a doppio senso di circolazione

L’Ufficio Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico di Massa del Comune, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione lungo il viale Margherita di Savoia, a Mondello,

e a seguito del sopralluogo effettuato questa mattina dai tecnici dell’Ufficio, insieme all’assessore al ramo, Maurizio Carta, alla Polizia Municipale, ai consiglieri comunali Catia Meli e Ottavio Zacco, e al presidente della Settima Circoscrizione Giuseppe Fiore, ha emesso una nuova ordinanza, che integra e modifica la precedente (la n. 365 del 15/03/2023). Il nuovo provvedimento prevede:

CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO

1^ FASE – VIA MARGHERITA DI SAVOIA – TRATTO DA INCROCIO VIA VENERE A INCROCIO VIA MATER DOLOROSA.

VIA MARGHERITA DI SAVOIA (tratto da incrocio via Mater Dolorosa a incrocio via Venere):

– Istituzione di doppio senso di circolazione con linea continua gialla e delineatore stradale flessibile in gomma – classe 2 “defleco” per la separare delle due corsie;

– Divieto di sorpasso e Limite di velocità a 30 KM/h;

– Divieto di transito ai mezzi superiori a 3,5t, Compresi i mezzi AMAT.

La segnaletica di divieto di transito ai mezzi superiori a 3,5t sarà collocata, anche nei sotto elencati siti:

Piazza dei Leoni, ingresso viale della Favorita;

Incrocio via Imperatore Federico e viale della Favorita;

Inizio via Mater dolorosa – Piazza Pallavicino;

Inizio di via Venere;

Inizio di Piazza Valdesi direz. Palermo.

INCROCIO VIA MATER DOLOROSA:

– Istituzione di delimitatori stradali di canalizzazione traffico con linea continua gialla e delineatore stradale flessibile in gomma- classe 2 “defleco” , come da allegato sotto riportato meglio evidenziato con colore giallo;

– I mezzi provenienti da via Mater Dolorosa avranno l’obbligo di svolta a destra direz. Palermo e il divieto di svolta a sinistra in direzione viale Margherita di Savoia direzione Mondello;

– Il semaforo all’incrocio durante il periodo di vigenza della presente ordinanza sarà disposto in modalità lampeggiante;

– I mezzi provenienti da Mondello direzione Palermo dovranno dare precedenza ai mezzi provenienti da via Mater Dolorosa;

– I mezzi provenienti dalla favorita da viale Diana avranno l’obbligo di procedere in direzione viale Margherita di Savoia, con divieto di svolta a sinistra in direzione via Mater dolorosa – Pallavicino.

«Stamattina – scrive in una nota l’assessore Carta – ho fatto un sopralluogo con gli uffici che stanno dirigendo i lavori del nuovo impianto di illuminazione di Mondello, gli uffici del traffico, la Polizia Municipale, l’AMAT e la ditta esecutrice dei lavori, insieme ai consiglieri comunali Catia Meli e Ottavio Zacco e al presidente della Settima Circoscrizione Giuseppe Fiore, in modo da controllare personalmente la situazione della viabilità lungo viale Margherita di Savoia e limitare al massimo i disagi per tutti coloro che devono muoversi da e verso Mondello. Abbiamo individuato alcune azioni che, a seguito della valutazione tecnica degli uffici, hanno prodotto una nuova ordinanza. Verrà istituito il doppio senso di marcia lungo viale Margherita di Savoia (carreggiata verso Mondello) con esclusione di autobus e mezzi pesanti. Da domani verranno avviati i lavori per la segnaletica e confido che da mercoledì tutto sia pronto. La Polizia municipale monitorerà gli effetti sul traffico per valutare un eventuale cambio del senso di marcia di via Marinai Alliata. L’impresa ha anche assicurato la massima celerità dei lavori e l’attuazione di ogni ulteriore azione per limitare i disagi del cantiere. I lavori per i nuovi impianti di illuminazione sono urgenti e importanti, e daranno bellezza e sicurezza a Mondello. Un’importante collaborazione tra tutti, in ogni ruolo di governo e amministrazione, al servizio del benessere dei cittadini e nel rispetto dei problemi di Mondello. Ringrazio gli abitanti e gli esercenti di Mondello per la pazienza e le preziose indicazioni di questi giorni al fine di trovare le migliori soluzioni. Insieme, senza pregiudizi e arroganza. Una buona amministrazione ascolta, verifica e cambia rapidamente le decisioni se trova soluzioni migliori».