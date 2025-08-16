Palermo Lavori di completamento della nuova rete idrica. Chiusura al traffico nelle vie Sperone, Regione Siciliana SE, Messina Marine e corso dei Mille

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire i lavori di completamento della nuova rete idrica della Città (condotte di alimentazione primaria dei serbatoi, rinnovo del piping e rete di distribuzione) da parte di AMAP S.p.A., ha emesso un’ordinanza di chiusura al traffico veicolare nelle vie Sperone, Regione Siciliana SE, Messina Marine e corso dei Mille.

Il provvedimento istituisce la chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori, il divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta

0,00 – 24,00, il divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati e la contestuale creazione, in corrispondenza del perimetro del cantiere, di un apposito percorso pedonale protetto, nelle seguenti vie:

– Via Sperone (Piazzetta Sperone n. 3) – Q1: cameretta esistente – installazione strumenti di misura;

– Via Testasecca 1- Q2: cameretta esistente – installazione

strumenti di misura;

– Viale Regione Siciliana SE (Via Aloi n. 11) – Q3: cameretta esistente installazione strumenti di misura;

– Via Messina Marine 81- Q4: realizzazione cameretta in cls ed

installazione strumenti di misura;

– Corso dei Mille 251- Q5: cameretta esistente installazione strumenti di misura;

Corso dei Mille 409- Q6: realizzazione cameretta in cls ed

installazione strumenti di misura;

Via Oreto n. 416 angolo Via Orsa Minore – Q7: cameretta esistente – installazione strumenti di misura;

Via San Ciro 31 – Q9: cameretta esistente installazione strumenti di misura;

– Via San Ciro 14 -Q10: realizzazione cameretta in cls e installazione strumenti di misura;

– Via Emiro Giafar (Via Prospero Favier) – Q11: cameretta esistente – installazione strumenti di misura;

– Via Emiro Giafar (Via Prospero Favier) – Q12: cameretta esistente – installazione strumenti di misura;

– Via Emiro Giafar (Via Prospero Favier) – Q13: cameretta esistente

installazione strumenti di misura;

– Via Filippo Pecoraino 2-Q14: cameretta esistente – installazione strumenti di misura;

– Via Barresi 36 – Q15: realizzazione cameretta in cls e

installazione strumenti di misura;

– Salita Mezzagno 1–13– Q16: realizzazione cameretta in cls e installazione strumenti di misura;

– Via Villagrazia 85-Q17: cameretta esistente – installazione

strumenti di misura;

– Via Belmonte Chiavelli 70 – Q18: cameretta esistente installazione

strumenti di misura;

– Via Villagrazia 357 – Q19: realizzazione cameretta in cls e installazione strumenti di misura;

– Viale Regione 5631 – incrocio Via Ciaculli – Q20: realizzazione cameretta in cls e installazione strumenti di misura;

– Via Carlo Gulì 7 – Q21: realizzazione cameretta in cls e installazione strumenti di misura;

– C/da Casa Damiano (Ciaculli) – Q23: realizzazione cameretta in cls e

installazione strumenti di misura;

– Via V. 53 n. 18/A-Q24: cameretta esistente e installazione strumenti di misura;

– SS 113- Via Messina Marine n. 665 -Q25: cameretta esistente e installazione strumenti di misura;

– Via F. Melendez 50- Q26: realizzazione cameretta in cls e installazione strumenti di misura;

– Corso dei Mille 1413-Q27: realizzazione cameretta in cls e installazione strumenti di misura;

– Viale Regione Siciliana SE 4100-Q28/Q29: cameretta esistente – installazione strumenti di misura;

– Corso Dei Mille 1484 – Q30: realizzazione cameretta in cls e installazione strumenti di misura;

– Via Villagrazia 227 – Q31: cameretta esistente – installazione strumenti di misura;

– Via Aloi 2-Q32: cameretta esistente – installazione strumenti di misura;

– Piazza Achille Grandi 32 – Q33: cameretta esistente installazione

strumenti di misura;

– Via Gibilrossa 45 (Serbatoio esistente) – QT1: serbatoio esistente – installazione strumenti di misura;

– Viadotto Maredolce (cunicolo San Ciro) – QT2: cunicolo esistente – installazione strumenti di misura;

– Viadotto Maredolce (cunicolo San Ciro) -QT3: cunicolo esistente – installazione strumenti di misura;

– Via N.L. Ginzburg 3 (pozzo esistente) – QT4: pozzo/manufatto esistente – installazione strumenti di misura;

– Via Falsomiele 117 (pozzo esistente) – QT5: pozzo/manufatto esistente – installazione strumenti di misura;

– Via Cassaro Bonanno (pozzo esistente) – QT6: pozzo/manufatto esistente – installazione strumenti di misura.

I lavori inizieranno entro e non oltre i prossimi 30 giorni, così come previsto dall’ordinanza allegata.

Com. Stam.