Palermo Lavori di efficientamento impianti di pubblica illuminazione nelle via Erice, viale Michelangelo – vie Del Leone, Publio Terenzio, San Lorenzo

Palermo Lavori di efficientamento impianti di pubblica illuminazione nelle via Erice, viale Michelangelo. Ordinanza di limitazione al traffico

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire i lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione della zona di via Erice, viale Michelangelo e altre ha prorogato l’ordinanza dirigenziale n. 26 dello scorso 15 gennaio.



Secondo il nuovo provvedimento che sarà in vigore fino al prossimo 16 ottobre la società che esegue i lavori potrà impegnare “metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati al fine di garantire sempre la circolazione stradale”.

Palermo Lavori di efficientamento impianti di pubblica illuminazione nelle vie Del Leone, Publio Terenzio, San Lorenzo. Ordinanza di limitazione al traffico

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire i lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione della zona nord della Città di Palermo (via Del Leone – via Publio Terenzio – via San Lorenzo e altre), ha prorogato l’ordinanza dirigenziale n. 502 del 23.04.2024.

Secondo il nuovo provvedimento, che ha validità fino al 30 settembre 2024, la società che esegue i lavori potrà impegnare metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati, al fine di garantire sempre la circolazione stradale. Qualora per motivi tecnici, si renda indispensabile mantenere tutto lo scavo aperto, la società dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura della semicarreggiata stradale mediante l’ausilio di elementi carrabili che permettano, in sicurezza, sia il transito veicolare che pedonale. I lavori suddetti, potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi, riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e, comunque, di notte, dovranno collocarsi, oltre alle relative transenne, le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti alla zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.

Ordinanza in allegato.

Com. Stam.