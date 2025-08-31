Palermo Lavori di rifacimento manto stradale lungo Foro Umberto I. Sospensione ZTL diurna di via Roma dal 1 settembre

«Visti gli importanti lavori di rifacimento del manto stradale lungo Foro Umberto I, che riducono la capacità di attraversamento nord-sud della città e considerato l’aggravio della conseguente congestione veicolare di riflesso,

l’Ufficio Mobilità sostenibile ha emanato un’ordinanza di sospensione della ZTL diurna a partire dalle 8:00 di lunedì 1 settembre p.v. e fino a conclusione dei suddetti lavori esclusivamente lungo la via Roma nei due sensi di marcia, con la disattivazione dei relativi varchi di piazza Giulio Cesare-via Roma e via Roma-Cavour. Tutto il resto della ZTL centrale rimane attivo e inibito al traffico veicolare non autorizzato».

Lo comunica l’assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta.