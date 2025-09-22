Palermo Lavori di risanamento del Ponte Corleone. Ordinanza di limitazione parziale della carreggiata lato valle direzione Trapani
L’ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire i lavori di manutenzione programmata del ponte Corleone (II stralcio: Prima Fase – Fase 0 Cantierizzazione), ha emanato un’ordinanza di limitazione parziale della carreggiata.
Il provvedimento, fermo restando le limitazioni disposte con O.D. n. 152 del 03/02/2025 e O.D. n. 947 del 11/07/2025, a partire dalla data di emissione dello stesso fino al 22/11/2025 e comunque sino a cessata esigenza della prima Fase -“Fase 0 Cantierizzazione” per i lavori (in diurno/notturno) di risanamento della struttura del “Ponte Corleone”, VIALE DELLA REGIONE SICILIANA S.E., carreggiata lato valle direzione Trapani, istituisce quanto segue:
– Delimitazione dell’area di cantiere con recinzione di protezione in New Jersey già interdetta alla circolazione veicolare, così come rappresentata nel provvedimento;
– Il traffico veicolare sarà regolato da apposita cartellonistica secondo quanto previsto dal Codice della Strada mediante cantieri mobili come da tavola allegata (tav. 16 ter) e schemi viari di cantiere ai sensi del DM 10/07/2002, All. 2. parte integrante del provvedimento;
– Apertura di un varco provvisorio di cantiere sulla via G. Roccella così come rappresentato nel provvedimento.
Maggiori dettagli nell’ordinanza allegata.
Com. Stam.