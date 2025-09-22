Notizie

Palermo Lavori di risanamento del Ponte Corleone. Ordinanza di limitazione parziale della carreggiata lato valle direzione Trapani

L’ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire i lavori di manutenzione programmata del ponte Corleone (II stralcio: Prima Fase – Fase 0 Cantierizzazione), ha emanato un’ordinanza di limitazione parziale della carreggiata.

Il provvedimento, fermo restando le limitazioni disposte con O.D. n. 152 del 03/02/2025 e O.D. n. 947 del 11/07/2025, a partire dalla data di emissione dello stesso fino al 22/11/2025 e comunque sino a cessata esigenza della prima Fase -“Fase 0 Cantierizzazione” per i lavori (in diurno/notturno) di risanamento della struttura del “Ponte Corleone”, VIALE DELLA REGIONE SICILIANA S.E., carreggiata lato valle direzione Trapani, istituisce quanto segue: 

– Delimitazione dell’area di cantiere con recinzione di protezione in New Jersey già interdetta alla circolazione veicolare, così come rappresentata nel provvedimento;  

– Il traffico veicolare sarà regolato da apposita cartellonistica secondo quanto previsto dal Codice della Strada mediante cantieri mobili come da tavola allegata (tav. 16 ter) e schemi viari di cantiere ai sensi del DM 10/07/2002, All. 2. parte integrante del provvedimento;

– Apertura di un varco provvisorio di cantiere sulla via G. Roccella così come rappresentato nel provvedimento.

Maggiori dettagli nell’ordinanza allegata.

1319 ANAS Ponte Corleone direzione Trapani dal 22.9 al 22.11.2025 Prim fase Fase 0 CanterizzazioneDownload

