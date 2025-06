Palermo Lavori di scavo e distribuzione nelle vie V. Emanuele e Maqueda. Ordinanza di limitazione al traffico

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emesso un’ordinanza di limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta nelle vie Vittorio Emanuele e Maqueda per lavori di scavo e-distribuzione.

Il provvedimento stabilisce quanto segue:

 chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata interessata dai lavori;

 istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;

 divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;

 contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

nelle vie:

– Via Vittorio Emanuele per metri lineari 1,00 su marciapiede (scavo trasversale da cassetta stradale esistente in

prossimità del civico 303);

– Via Vittorio Emanuele per metri lineari 7,00 su sede stradale (scavo longitudinale da punto in corrispondenza della cassetta stradale fino ad incrocio con i Quattro Canti);

– Quattro Canti (incrocio tra via Vittorio Emanuele e via Maqueda) per metri lineari 13,00 su sede stradale (scavo longitudinale in corrispondenza dei Quattro Canti);

– Via Maqueda per metri lineari 8,00 su sede stradale (scavo longitudinale da incrocio via Vittorio Emanuele fino a punto consegna in corrispondenza del civico 205);

– Via Maqueda per metri lineari 1,00 su marciapiede (scavo trasversale in corrispondenza del civico 205).

I LAVORI SU VIA MAQUEDA DOVRANNO ESEGUIRSI DALLE ORE 05:00 ALLE ORE 10:00, MENTRE QUELLI SU VIA VITTORIO EMANUELE E QUATTRO CANTI DALLE ORE 05:00 ALLE ORE 17:00.

L’ordinanza è valida 35 giorni dalla data di inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione del provvedimento (16/06/2025).

Ordinanza allegata.

