Palermo Lavori nelle vie Favara, Donizetti, Scarlatti e piazza Verdi. Ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emesso un’ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale per l’occupazione del suolo pubblico al fine di consentire la sosta di una piattaforma aerea nelle vie Favara, Donizetti, Scarlatti e piazza Verdi – Palazzo del Provveditorato alle Opere Pubbliche.

Il provvedimento istituisce, in entrambi i lati, il divieto di sosta con rimozione coatta con chiusura della semi carreggiata (occupata da una piattaforma aerea) nelle seguenti strade e piazze:

– piazza Verdi tratto via Donizzetti via Favara;- via Favara tratto piazza Verdi via Scarlatti;

– via Scarlatti tratto via Favara via Donizetti;

– via Donizetti tratto via Scarlatti piazza Verdi.

L’ordinanza è valida per il mese di settembre 2024.

Ordinanza n. 1096 del 20/09/2024 in allegato.