Palermo Lavori pubblici. Partono lavori di manutenzione e pronto intervento ERP

Dopo l’approvazione da parte della Giunta dei progetti esecutivi, alla fine di giugno, saranno consegnati i lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili residenziali di proprietà del Comune di Palermo.

Sette gli interventi previsti – nell’ambito del cosiddetto “Terzo contratto attuativo” per un costo complessivo di circa 2 milioni e 477 mila euro e finanziati con fondi di Bilancio 2024 e che riguarderanno – tra l’altro – il rifacimento di balconi, prospetti, coperture e adeguamento altezza parapetti.

In totale, i lavori di edilizia residenziale pubblica dureranno 432 giorni dal loro inizio, interessando palazzi che si trovano nei quartieri di Tommaso Natale, Oreto-Guadagna, Brancaccio, Ciaculli e Borgo Nuovo.

Per il sindaco Roberto Lagalla, “Si tratta di un altro importante intervento nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, grazie al lavoro dell’assessorato ai Lavori pubblici. Quello degli Erp è un altro settore sul quale questa amministrazione ha voluto, dopo anni, di nuovo investire a tutela della sicurezza dei cittadini che abitano questi immobili. Il lotto di lavori in consegna a fine mese segue altri interventi messi in campo dall’amministrazione in altri quartieri della città, come ad esempio le opere in via Erice negli appartamenti di proprietà del Comune colpiti dagli incendi dell’estate 2023.”

Mentre l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando sottolinea come “questi risultati siano merito del lavoro svolto dall’Ufficio tecnico Erp in seno all’assessorato ai Lavori pubblici, che ringrazio per l’impegno profuso in questo settore. L’attività di manutenzione dell’edilizia residenziale pubblica è una risposta concreta e importante che l’amministrazione dà a tutta la città, dato il vasto patrimonio residenziale in suo possesso che per anni è stato trascurato.”

Questo l’elenco degli interventi programmati:

Tommaso Natale

Via Carlo Lorenzini Collodi 4, scale A-B-C-D-E-F, n. 8 piani fuori terra;

Rifacimento balconi, intonaci e finiture prospetti

Importo lavori: € 246.672,54

Oreto-Guadagna

Via Girolamo Scaccia 15, scale A-B;

Rifacimento coperture

Importo lavori: € 87.296,28

Brancaccio

Via Azolino Hazon 18, scale A-B-C, n. 12 piani fuori terra

Rifacimento balconi, intonaci e finiture prospetti, rifacimento coperture

Importo lavori: € 803.668,62

Ciaculli

Via Ciaculli 24, scale E-F-G-H, n. 2 piani fuori terra

Rifacimento balconi, intonaci e finiture prospetti, rifacimento coperture

Importo lavori: € 117.132,16

Borgo Nuovo

Piazzale Castronovo 4, scale A-B-C-D-E, n. 8 piani fuori terra;

Rifacimento intonaci e finiture prospetti, rifacimento coperture e adeguamento altezza parapetti

Importo lavori: € 194.062,31

Piazzale Castronovo 4, scale F-G-H-I, n. 7 piani fuori terra;

Rifacimento intonaci e finiture prospetti, rifacimento coperture e adeguamento altezza parapetti

Importo lavori: € 164.761,02

Piazzale Castronovo 4, scale L-M-N-O-P-Q, n. 4 piani fuori terra;

Rifacimento intonaci e finiture prospetti, rifacimento coperture e adeguamento altezza parapetti

Importo lavori: € 123.823,91.

Com. Stam.