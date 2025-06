Palermo Lavori rete fognaria in via Messina Marine. Ordinanza di limitazione al traffico

L’ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire i lavori di costruzione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) e del relativo impianto di sollevamento Romagnolo, ha emesso un’ordinanza di limitazione al traffico che stabilisce quanto segue:

– chiusura della circolazione veicolare e pedonale sulla semicarreggiata o porzione di carreggiata interessata ai lavori;

– istituzione del divieto di sosta, ambo i lati e in tutta l’area, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;

– divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;

– contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

– per via Messina Marine utilizzo di semaforo mobile che regola il senso unico alternato in direzione Palermo;

nelle seguenti vie:

– Via Amedeo D’Aosta, tratto compreso tra via Messina Marina e corso dei Mille – carreggiata lato destro con direzione mare-monte;

– Corso dei Mille, tratto compreso tra via Amedeo D’Aosta e via Pianell;

– Via Pianell, intero tratto;

– Via Messina Marine, tratto compreso tra piazza Sperone e pressi civ. 180 – lato mare – direzione Palermo;

I mezzi pesanti superiori ai 35 Q.li provenienti da Palermo avranno l’obbligo d’immettersi su via Armando Diaz.

I mezzi pesanti superiori ai 35 Q.li provenienti da Villabate/Ficarazzi/Autostrada avranno l’obbligo di immettersi su via Sperone in direzione Corso dei Mille.

Ordinanza allegata.

Com. Stam.