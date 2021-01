Si ricorda che tutti i cittadini residenti a Palermo possono sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare per l’introduzione di specifiche pene per la propaganda di fascismo e nazismo anche attraverso l’uso dei social.

La proposta su scala nazionale è stata lanciata dal sindaco di Stazzema, anche per ricordare che il piccolo paese della Versilia fu segnato da una delle più tragiche stragi di civili messe in atto dai militari tedeschi nell’agosto del 1944.





Per aderire alla raccolta di firme utile alla presentazione della proposta di legge d’iniziativa popolare (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20/10/2020) i cittadini palermitani possono

recarsi dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 presso le seguenti postazioni decentrate:



I Circoscrizione – Postazione Piazza Marina in Piazza Marina 44



II Circoscrizione – Postazione Brancaccio in Via San Ciro 15



III Circoscrizione – Postazione Capinere in Via G. Scaccia 2



IV Circoscrizione – Postazione Mezzomonreale in Viale Regione Siciliana 95



V Circoscrizione – Postazione Borgonuovo in Largo Pozzillo 7



VI Circoscrizione – Postazione Resuttana in Via Monte S. Calogero 28



VII Circoscrizione – Postazione Pallavicino in Via E. Duse 31



VIII Circoscrizione – Postazione Montepellegrino in Via Fileti 19



L’accesso agli uffici suddetti sarà contingentato ed in conformità alle vigenti misure anti-Covid19, indossando la mascherina, previa misurazione della temperatura corporea, evitando assembramenti sia all’esterno che all’interno degli edifici.



La sintesi della proposta di legge è la seguente: “Chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco è punito con la reclusione da sei mesi a

due anni. La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici”

Com. Stam.