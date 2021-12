Palermo Legge di stabilità – Dichiarazione degli assessori alla Scuola e al Bilancio

«Nel testo della proposta di Legge di stabilità emendata il 23 dicembre 2021 al Senato, così come richiesto da mesi dall’Anci e in coerenza con gli investimenti che il PNRR destina ai servizi educativi 0-3 anni per il Sud, sono contenute misure per gli Enti locali deficitari che consentiranno di sottrarre i costi degli asili nido da quelli dei servizi a domanda individuale, da coprire con il 36% delle relative tariffe.

Per questo motivo, tutti i commenti avventati sull’aumento delle tariffe per gli asili nido comunali si rivelerebbero infondati. In attesa che le misure annunciate nel testo della Legge di stabilità vengano approvate, si apprezza il riconoscimento dell’essenzialità del servizio educativo 0-3 anni come leva a contrasto della povertà educativa e a garanzia del diritto a un’educazione di qualità sin dalla nascita.



Un altro segnale di attenzione da parte del Governo nazionale, utile a ricucire le disuguaglianze Nord/Sud in tema di asili nido che da anni ci vede attivamente impegnati».

Lo dichiarano congiuntamente Giovanna Marano, assessora alla Scuola e Sergio Marino, assessore al Bilancio .

Com. Stam.