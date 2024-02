Palermo: LIDL Italia inaugura nuovo punto vendita

LIDL apre 5 nuovi punti vendita: 50 milioni di investimento e 100 nuovi posti di lavoro Cinque tagli del nastro in contemporanea da Nord a Sud: da Sondrio a Palermo

Palermo – La rete vendita di Lidl Italia continua ad espandersi e arriva oggi a contare cinque inaugurazioni in un solo giorno, percorrendo tutto lo Stivale da Nord a Sud. Questa mattina, infatti, l’Insegna ha tagliato ben 5 nastri inaugurali per i suoi nuovi punti vendita di Prata Camportaccio (SO), Vigevano (PV), Bari, Agropoli (SA) e Palermo. Un intervento complessivo di circa 50 milioni di euro con un significativo impatto positivo per il territorio anche dal punto di vista occupazionale, grazie alla creazione di più di 100 posti di lavoro.

Il nuovo Lidl di Palermo

Sito in Via Filippo Pecoraino 9, il nuovo punto vendita di Palermo rappresenta il nono supermercato per Lidl in città. Inaugurato alla presenza del Sindaco Roberto Lagalla, il nuovo Lidl ha avuto anche un risvolto positivo in termini di occupazione: sono infatti 13 i nuovi collaboratori, che si aggiungono così alla grande squadra di Lidl che conta più di 21.000 collaboratori su tutto il territorio nazionale.

A disposizione dei clienti è presente un parcheggio che conta oltre 120 posti auto, mentre gli orari di apertura del punto vendita sono pensati per assicurare la massima flessibilità di servizio: dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 22:00.

Un progetto di recupero green

La progettazione del nuovo Lidl di Palermo, che ospita un’area vendita di oltre 1.400 mq, ha visto l’utilizzo di metodi costruttivi moderni e attenti all’efficienza energetica, a garanzia di un edificio che rispetta alti standard di sostenibilità ambientale.Il nuovo supermercato, infatti, nasce da un progetto a consumo di suolo zero, in seguito al recupero di un ex stabilimento industriale.Dal punto di vista energetico, l’immobile appartiene alla classe energetica A4, è dotato di un impianto fotovoltaico da 186 kW e di ampie vetrate che sfruttano la luce naturale. Oltre a disporre di luci a LED che consentono un risparmio del 50% rispetto alle precedenti tecnologie, il supermercato impiega esclusivamente energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Si tratta quindi di una struttura che rispecchia appieno le importanti misure che l’Insegna ha attuato negli ultimi anni verso una maggiore sostenibilità energetica.

Una spesa semplice e sostenibile

Il nuovo punto vendita offre ai clienti l’opportunità di godere di un ampio assortimento e di un’esperienza di acquisto semplice e funzionale. Dal reparto frutta e verdura, con una vasta scelta di prodotti che vengono consegnati freschi ogni giorno, al reparto panetteria, fino all’angolo rosticceria. Nell’ambito di una più ampia strategia di sostenibilità, inoltre, l’Azienda ha inserito nel proprio assortimento anche una vasta scelta di prodotti a base vegetale certificati V-Label a marchio Vemondo. Completano la proposta di Lidl il reparto dedicato alla cura della casa e della persona, in cui trovare le ultime novità del make-up, e quello rivolto agli amici a quattro zampe, sempre ad un ottimo rapporto qualità-prezzo.

