Palermo Limitazione circolazione veicolare via Diana lavori di scavo. Limitazione circolazione veicolare piazza Andrea Camilleri lavori di scavo

Palermo Mobilità. Limitazione circolazione veicolare via Diana lavori di scavo L’Ufficio Traffico e mobilità ordinaria ha emesso una ordinanza per la limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta in Via Diana per consentire lavori di scavo e-distribuzione in via Diana.

In particolare, si legge nella ordinanza, le limitazioni interesseranno via Diana per 9 metri lineari sulla sede stradale (attraversamento in corrispondenza del civ. 28):

chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;

istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;

divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;

contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto.



Questa ordinanza è valida 60 giorni dalla data di inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della stessa.

Ordinanza in allegato

Palermo Mobilità. Limitazione circolazione veicolare piazza Andrea Camilleri lavori di scavo

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emesso una ordinanza di integrazione per la limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta in piazza Andrea Camilleri per consentire lavori di scavo e-distribuzione.

In particolare, si legge nella ordinanza, il provvedimento interesserà:

Piazza Andrea Camilleri per 5 metri lineari su sede stradale (scavo trasversale da pozzetto da realizzare in prossimità dell’incrocio con Via Francesco Crispi fino a punto di fornitura al

civ. n. 1).

L’ordinanza – si legge – è valida per 35 giorni dalla data di inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della stessa, secondo il seguente cronoprogramma:

– 3 giorni di ingombro effettivo di suolo pubblico necessari all’esecuzione dello scavo, del rinterro e del relativo ripristino provvisorio a binder;

– 30 giorni per assestamento del rinterro e del ripristino provvisorio a binder (nessun ingombro del suolo pubblico);

– 2 giorni di ingombro effettivo del suolo pubblico necessari all’esecuzione della scarifica e del ripristino definitivo del manto stradale, per una porzione pari alla semicarreggiata.

Ordinanza in allegato