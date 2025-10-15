Palermo Limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta in Via Azolino Hazon, per lavori – Ordinanza allegata
Si allega l’Ordinanza n.1500 che dispone la regolamentazione viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze:
Via Azolino Hazon per metri lineari 2,00 su marciapiede (scavo trasversale uscente dalla cassetta stradale al civ.1); CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO
Via Azolino Hazon per metri lineari 8,00 su sede stradale (scavo trasversale altezza civ. 1); CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO
Via Azolino Hazon per metri lineari 2,00 su marciapiede (scavo trasversale fino a punto di consegna al civ. 1); CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO
