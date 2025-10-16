Palermo Limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta in Via XXVII Maggio – Rotonda Via F. Pecoraino e Via I. Testasecca – Via Zaban, per lavori
Si allega l’Ordinanza n.1501 che dispone la regolamentazione viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze: Via XXVII Maggio – 1° Intervento per metri lineari 6,00 X 2,00 su sede stradale (civici 23 e 25);
Rotonda tratto tra Via F. Pecoraino e Via I. Testa Secca – 2° Intervento per metri lineari 10,00 X 4,00 su sede stradale (pressi rotonda);
Via Zaban – 3° Intervento per metri lineari 6,00 X 2,00 su sede stradale (civico 2);
Via Zaban – 4° Intervento per metri lineari 6,00 X 2,00 su sede stradale (civico 2/B e 4);
Via Zaban – 5° Intervento per metri lineari 6,00 X 2,00 su sede stradale (civico 6);
Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:
• chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;
• istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
• divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
• contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;
Ordinanza n.1501 allegata