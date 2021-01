“Dopo aver rappresentato in Aula le evidenti anomalie e criticità messe in luce nel corso del dibattito della scorsa settimana, con 22 voti a favore, 4 contrari e un astenuto, abbiamo restituito l’atto di modifica del Regolamento dei cimiteri proposto dall’Amministrazione.Praticamente una bocciatura bipartisan della proposta, eccezion fatta per Sinistra Comune.

Sala delle Lapidi rispedisce al mittente quella che era stata illustrata come una possibile soluzione per far fronte all’emergenza in corso. Le domande e gli interventi puntuali poste dal nostro Gruppo alla presenza dell’Avvocatura comunale e dei tecnici hanno messo in luce l’inutilità della proposta a fronte di costi e di rischi assolutamente prevedibili e ingiustificati.Il M5S in Consiglio comunale continuerà a guardare al bene della città, entrando nel merito di ciascuna iniziativa politica e valutando di volta in volta le proposte”

Lo ha dichiarato la consigliera Rosalia Viviana Lo Monaco del gruppo M5S a Palazzo delle Aquile e componente V Commissione permanente e Commisisone speciale Trasparenza e Garanzia.

Com. Stam.