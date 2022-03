Palermo lungomare Arafat, Gelarda: “Nell’abbandono più totale, necessaria pulizia straordinaria”

“La Villetta compresa tra il Foro Italico Umberto Primo e il lungomare Yasser Arafat versa in condizioni pietose – dichiara il capogruppo della Lega Igor Gelarda -.

Il diserbo, come pure la potatura degli alberi, non vengono effettuati da parecchi mesi, ci sono bottiglie per terra, spazzatura, cartacce, escrementi umani e canini. È un angolo tra i più vergognosi della città di Palermo eppure si trova in una zona dove migliaia di famiglie palermitane transitano spessissimo con i bambini. Non è possibile che un lungomare sia ridotto in questo modo. Ricordiamo tutti la pompa magna con cui il sindaco volle intitolare due anni e mezzo fa al leader della associazione terroristica OLP, Yasser Arafat questo pezzo della città. Un taglio di nastro con foto e televisioni che dovrebbero piuttosto venire adesso per vedere come è ridotto questo angolo meraviglioso di Palermo. Chiediamo quindi, un intervento di bonifica e di conseguenza una riqualificazione dell’intera area. Purtroppo è sotto gli occhi di tutti come versa una parte del lungomare che invece di attrarre turisti e residenti li fa scappare” conclude Gelarda

