Palermo Manifestazioni in occasione del 400° Festino di Santa Rosalia 2024. Integrazione all’ordinanza n° 973 del 05 luglio 2017

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, a integrazione dell’ordinanza n. 973 del 05 luglio 2017, ha emesso un nuovo provvedimento (n. 828 dell’08/07/2024) di limitazione al traffico veicolare per consentire lo svolgimento delle manifestazioni in occasione del 400° Festino di Santa Rosalia 2024.

La nuova ordinanza istituisce: – divieto di sosta con rimozione coatta, CARREGGIATA LATO MARE, di Foro Umberto I nel tratto da Piazza Tumminello (Padre Messina) e la via Cala, dalle ore 14.00 del 10/07/2024 alle ore 24.00 del 15/07/2024 e, comunque, sino a cessate esigenza, eccetto i mezzi della degli organizzatori, per la movimentazione dei materiali per lo svolgimento del Festino;

– I mezzi dei service e di quelli che si occuperanno delle riprese televisive (T.G.S., Arcidiocesi e varie potranno sostare dalle ore 06.00 del giorno 14 luglio 2024 alle ore 24.00 del 15 luglio 2024 e, comunque, fino a cessata esigenza nelle sotto elencate vie e piazze: piazzetta Sett’Angeli, via Simone Da Bologna, piazza Villena, via Vittorio Emanuele “Porta Felice”, piazza Pretoria;



– Corso Calatafimi, tratto compreso tra il corso Alberto Amedeo e il vicolo a Porta Nuova: divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati dalle ore 14.00 del 13 luglio alle ore 24.00 del 15 luglio 2024;

Durante le chiusure previste dall’ordinanza n° 973 del 05 luglio 2017 SI AUTORIZZA IL TRANSITO DEI VEICOLI DEL PERSONALE DI AMG, CON TESSERINO DI RICONOSCIMENTO, IN VIA TIRO A SEGNO – TRATTO COMPRESO TRA VIA ARCHIRAFI E PIAZZA TUMMINELLO – PER CONSENTIRE L’ ACCESSO ALLO STABILIMENTO DI AMG AL PERSONALE PREPOSTO. L’ INGRESSO E L’ USCITA DA VIA TIRO A SEGNO 5 DOVRANNO AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE DALLA PARTE A MONTE DELLA SEDE DELL’AZIENDA.

Durante le chiusure previste dall’ordinanza n° 973 del 05 luglio 2017 SI AUTORIZZA IL TRANSITO DEI VEICOLI DEL PERSONALE in servizio per lo svolgimento del Festino, afferenti alle relative società AMAP, AMG, AMAT, RESET, RAP e COIME. Sospensione della circolazione dei monopattini e biciclette a noleggio e/o privati all’interno del perimetro del centro storico della città di Palermo e Lungo il percorso del “Carro” e della processione Religiosa della via Vittorio Emanuele dall’ingresso di porta Nuova alla Porta Felice e del Foro Umberto Primo dalla Porta Felice fino all’intersezione con la via Lincoln, nel periodo compreso tra il 14 luglio fino alle ore 24.00 di giorno 15 luglio 2024.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà, per particolari esigenze emergenti e non prevedibili, connessi alla viabilità e circolazione, ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed adottare i necessari accorgimenti anche in relazione al transito di categorie di pedoni, aventi diritto e non previste.

Maggiori dettagli nelle ordinanze n. 828 dell’08/07/2024 e n. 973 del 05 luglio 2017 in allegato.

Com. Stam.