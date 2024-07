Palermo Manifestazioni in occasione del 400° Festino di Santa Rosalia. Ordinanza n° 807 del 02/07/2024

L’Ufficio Traffico e Mobilità urbana del Comune di Palermo, al fine di consentire lo svolgimento delle manifestazioni legate al 400°Festino di Santa Rosalia, ha emesso un’ordinanza di limitazione al traffico veicolare, che prevede quanto segue:

– venerdì 12 luglio 2024, dalle ore 7.00 e fino a cessata esigenza, piazza Marina (lato villa e ingresso giardino Garibaldi): istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati del tratto interessato, per il posizionamento di un palco;

– lunedì 15 luglio 2024, dalle ore 7.30 e dalle ore 23.00, per la durata di circa 15 minuti, chiusura al transito veicolare e pedonale, per consentire lo sparo dei giochi pirotecnici (alborata), dei sotto elencati siti: via Matteo Bonello (tratto compreso tra la via Vittorio Emanuele esclusa e la via Dell’incoronazione esclusa, via Vittorio Emanuele, via Simone Da Bologna, piazza Sett’Angeli, con istituzione anche del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;

– lunedì 15 Luglio 2023, dalle ore 13.00 alle ore 24.00, piazza Marina (lato villa e ingresso giardino Garibaldi): chiusura al transito veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati del tratto interessato per consentire il discorso sul palco dell’arcivescovo durante lo svolgimento della processione.

Dal provvedimento sono esclusi i mezzi che esporranno un contrassegno con la dicitura ”CATTEDRALE DI PALERMO AUTOVETTURA DI SERVIZIO FESTINO DI SANTA ROSALIA”. I mezzi non autorizzati provenienti dalla via Generale Luigi Cadorna avranno l’obbligo di svoltare a sx in via Del Bastione.

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi sospesa.

Maggiori dettagli nell’ordinanza n° 807 del 02/07/2024 in allegato.