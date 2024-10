Palermo Manutenzione stradale. Limitazione temporanea della circolazione in via Lincoln, nel tratto compreso tra Foro Umberto I e via Archirafi

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi e aree pubbliche comunali, nell’ambito dell’Accordo quadro quadriennale, ai sensi dell’art. 54 del codice degli appalti, ha emesso un’ordinanza di limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta in via Lincoln, nel tratto compreso tra Foro Umberto I e via Archirafi.

Il provvedimento, a far data dall’emissione, lo scorso 04 ottobre, e per tutta la durata dei lavori, stimata in 10 gg. lavorativi, istituisce la delimitazione di un’area di cantiere nel sotto riportato sito.

Via Lincoln, nel tratto compreso tra Foro umberto I e via Archirafi (intera carreggiata):

– istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati;

– chiusura al transito veicolare, dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, con

collocazione di recinzione perimetrale per l’intero tratto.

A conclusione dei lavori, per ogni singolo giorno lavorativo, entro le ore 07.00 e fino alle ore

20.00, le recinzioni di cantiere verranno rimosse e i mezzi allontanati, per ripristinare l’ordinario flusso veicolare in sicurezza, così come previsto dal vigente Codice della Strada.

Ordinanza n. 1148 del 04/10/2024 allegata.

Com. Stam.