Palermo Manutenzione strade e marciapiedi

«Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale sul tema delle manutenzioni di strade e marciapiedi. La conclusione dell’anno appena trascorso ha visto l’approvazione di diversi progetti per l’importo complessivo di circa 7 milioni di euro.

Pertanto, già dalla prossima settimana, verrà aperto il cantiere su via Villaermosa e via Riccardo Wagner per il ripristino del fondo stradale ammalorato.



A seguire avranno inizio i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e marciapiedi del Centro Storico, della VII ed VIII Circoscrizione in attuazione di Accordi Quadro, il rifacimento del manto stradale dell’asse di collegamento porto-autostrada (da via F. Crispi allo svincolo di via Belgio) nonché il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi su via Libertà.



Alle opere sopra accennate occorre aggiungere gli interventi previsti in materia di barriere stradali di sicurezza su viale Regione Siciliana, dissuasori a scomparsa in centro Città, mantenendo attivo il servizio di pronto intervento.



Un risultato importante reso possibile da uno straordinario lavoro dei nostri Uffici che hanno potuto utilizzare risorse del bilancio comunale, in linea con gli strumenti di programmazione in materia di lavori pubblici approvati per tempo dal Consiglio Comunale.



Questi interventi, insieme agli ulteriori programmati per il 2024, consentiranno all’Amministrazione comunale di mettere in sicurezza il patrimonio pubblico viario, garantendo migliori condizioni di mobilità».

Lo dichiarano il sindaco, Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando.

Com. Stam.