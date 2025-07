Palermo. Marchesini (UGL): Aggressioni e rapine, un bollettino di guerra

“Quotidiani , radio tv e siti on line riportano quotidianamente per la città di Palermo continui casi di violenza gratuita per il solo gusto di picchiare, aggressioni ai turisti inermi, rapine e violenza giovanile in aumento con risse continue di cui molti casi non vengono denunciati per omertà”.

Ad affermarlo è Claudio Marchesini, Segretario Territoriale Responsabile dell’UGL di Palermo. “Ci siamo più volte occupati del fenomeno criminale che registriamo in aumento nel capoluogo regionale in occasione della stagione estiva – spiega Marchesini – l’uso dello spray al peperoncino non basta, non tutti sono propensi all’uso, riproponiamo nei punti sensibili della città un consistente rafforzamento del controllo di prossimità a cura dell’Esercito Italiano nei presidi sensibili cittadini, tra l’altro già presente sul territorio, ma non sufficiente per costituire un vero deterrente alla violenza dilagante, un pessimo bigliettino da visita per il turismo e serio motivo di preoccupazione per la sicurezza dei cittadini”.

Com. Stam. + foto UGL