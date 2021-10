In risposta alle dichiarazioni del coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, Cesare Mattaliano, capogruppo di + Europa, in una nota alla stampa invita ad un chiarimento sulla base dei temi e sulla progettualità politica, che guardi al futuro della Sicilia.

Nessuna difficoltà al confronto – dice Mattaliano – ma si chiariscano gli attori in gioco e il campo di riferimento. In un momento così delicato per l’isola non c’è spazio né per personalismi né per giochi di potere. È l’ora di chiarire le posizioni.



Se Forza Italia intende mantenere l’alleanza con i sovranisti con cui governa la regione, rischiando di far perdere il PNRR alla Sicilia – precisa – per quel che ci riguarda non c’è alcuno spazio per una discussione costruttiva. Per cui, al netto dei giochi di ruolo con dichiarazioni e smentite, ci farebbe piacere capire se Forza Italia sia invece interessata a dar vita a un processo che consenta di fare un ragionamento ampio mettendo al centro le cose da fare per Palermo.



Il tema non è chi si sposta da dove e verso dove – conclude Mattaliano – ma con chi e quali sono le cose da fare.

+ Europa sta lavorando per creare una offerta liberal democratica, alternativa ai sovranisti e ben lontana dagli estremismi populisti, ma centrale agli schieramenti in campo che parta dai diritti e dai bisogni dei cittadini”.

