Palermo ” Mattia Fortunato, Campione italiano di boxe “

” Mattia Fortunato è un vero campione! Congratulazioni a lui e al suo maestro Giancarlo Burghi per questo incredibile risultato. Il titolo di Campione d’Italia 2025 è un traguardo prestigioso e un riconoscimento del duro lavoro e della dedizione di Mattia e del suo team.

È bello vedere come il sindaco di Palermo abbia voluto riconoscere il talento di Mattia con la medaglia della città. Sono sicuro che Mattia continuerà a rappresentare la città di Palermo con orgoglio e a raggiungere nuovi successi. Il commento del maestro Burghi è molto significativo, sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e della passione di Mattia per la boxe. Sono sicuro che Mattia sarà un ambasciatore eccellente per la boxe siciliana e italiana. Auguri a Mattia per le prossime sfide, come i campionati europei. Spero che continui a fare strada e a portare onore alla sua città e al suo paese. Forza Mattia! “

