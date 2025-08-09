Notizie

Palermo Meteo. Domenica allerta arancione per rischio incendi (pericolosità media)

La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n.168, valido dalle 0.00 del 10 agosto e per le successive 24 ore.

A Palermo prevista allerta ARANCIONE con pericolosità MEDIA per rischio incendi e una temperatura massima percepita di 35 gradi centigradi.

Avviso allegato.

