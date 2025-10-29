Palermo Meteo – Giovedì allerta gialla

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, giovedì 30 ottobre.

Per la giornata di giovedì, su tutta la Sicilia, è prevista allerta gialla.

In particolare – si legge nell’avviso n.25302 – “dalla tarda mattinata di domani e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Avviso in allegato.