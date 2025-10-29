Notizie

Palermo Meteo – Giovedì allerta gialla

• Bookmarks: 5

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, giovedì 30 ottobre.

Per la giornata di giovedì, su tutta la Sicilia, è prevista allerta gialla.

In particolare – si legge nell’avviso n.25302 – “dalla tarda mattinata di domani e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Avviso in allegato.

25302_AVVISO DRPC_2025_10_29_48429Download
5 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
56 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *