Palermo Meteo – Mercoledì allerta gialla

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di mercoledì 1 ottobre.

Su tutta la Sicilia, per la giornata di domani, è prevista allerta gialla. “Dalla notte di oggi e per le successive 24-36 ore – si legge nell’avviso – si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sui settori Centro-Occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Avviso n.25273 in allegato.

Com. Stam.