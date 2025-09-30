Notizie

Palermo Meteo – Mercoledì allerta gialla

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di mercoledì 1 ottobre.

Su tutta la Sicilia, per la giornata di domani, è prevista allerta gialla. “Dalla notte di oggi e per le successive 24-36 ore – si legge nell’avviso – si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sui settori Centro-Occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Avviso n.25273 in allegato.

25273_AVVISO DRPC_2025_09_30_42982Download

Com. Stam.

