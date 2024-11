Palermo Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi oggi a Palermo

«Rivolgo il mio sentito ringraziamento al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi per la visita di oggi a Palermo, una delle tante negli ultimi mesi a dimostrazione dell’attenzione che rivolge alla nostra città.

È stato emozionante condividere con il Ministro e le altre autorità il momento organizzato nella parrocchia di Borgo Nuovo da padre Antonio Garau, che ringrazio per l’incontro di grande condivisione che ha messo al centro le istanze dei giovani del quartiere. Proprio a padre Garau e ai cittadini del quartiere ho manifestato l’intenzione di far partire nel 2025, dopo 20 anni di chiusura, i cantieri per i lavori di ristrutturazione della chiesa di San Paolo Apostolo.



Il nostro impegno è rivolto anche a raggiungere l’obiettivo di una sempre maggiore regolarità dell’igiene urbana e della cura del verde e proprio oggi in quell’area, a cominciare da viale Michelangelo, sono iniziati i lavori di diserbo che rientrano nel piano generale partito a inizio novembre e portato avanti dalla Reset. Mentre, dopo la ristrutturazione della palestra di Borgo Nuovo, nel quartiere puntiamo anche alla realizzazione di campetti in largo Gibilmanna.



Inoltre, nel pomeriggio con il Ministro Abodi è stata anche l’occasione per fare il punto su alcuni impianti sportivi della città, sui quali ha confermato la massima apertura e disponibilità a collaborare da parte del Governo nazionale e del suo Ministero in particolare.



Al Ministro abbiamo mostrato lo schema della nuova convenzione, ormai in fase di definizione, che puntiamo a presentare nelle prossime settimane al Consiglio comunale e alle Commissioni consiliari competenti e abbiamo presentato i progetti che il Comune sta portando avanti sul Velodromo e sui campi Malvagno.



Infine, sono soddisfatto di aver potuto comunicare al Ministro l’avvenuta firma dell’accordo con Sport e Salute per la realizzazione di alcuni playground nei diversi quartieri, per colmare in parte l’assenza di spazi dedicati allo sport in città».

Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

Foto di Stefano Patania.

Com. Stam. + foto