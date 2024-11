Palermo –  Minori e servizi educativi. Domani seminario all’Auditorium San Mattia ai Crociferi

“Qual è l’interesse superiore del minore di cui tutti parlano”? Questo il tema del Seminario che il 20 Novembre si svolgerà presso l’ Auditorium San Mattia ai Crociferi, h 8:30 18,00 su “L’ interesse del minore e le sue declinazioni nel confronto tra Giuristi, Psicologi, Servizi educativi e Socio Assistenziali”.

Il Seminario è promosso dal Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Palermo, con lo Strategic Steering Group di area sanitaria e con altri gruppi che operano presso l’Unità Organizzativa di riferimento. Si tratta di un’iniziativa promossa all’interno del progetto “Natalità e Dintorni”, che “attraversa” le quattro settimane del mese di Novembre.

Il Seminario intende promuovere condizioni di rispetto dei diritti dei Minori, attraverso un confronto tra adulti, esperti e operatori di diversa appartenenza, perché il Garante ricorda quanto sia urgente capire, fuori da slogan ripetuti e inflazionati, qual è e come si mette in campo una Cultura dell’Infanzia e dell’Adolescenza e come tradurla in un processo di Comunità, che rifiuti la somma di iniziative, ma sottolinei l’importanza e renda operativi i collegamenti.

Non serve, dice la Garante, entusiasmarsi per la giornata del 20 Novembre, ma rappresenta un’emergenza la contestualizzazione di questa giornata in un piano Infanzia e Adolescenza di Comunità, che orienti poi le numerose diverse iniziative preferibilmente, a lungo raggio.

L’ Organizzazione prevede una lettura giuridica generale, e da questa lettura emergeranno le diverse applicazioni che fanno diventare la Norma espressione della vita quotidiana nei Servizi. In tal modo ogni intervento verrà affrontato secondo una visione comune.

Si ringraziano il Sindaco e l’Amministrazione per il supporto all’iniziativa, come a tutte le altre che vedono in queste settimane di Novembre una Comunità di Istituzioni, di professionisti e operatori non solo svolgere una significativa pluralità di iniziative, ma connettere queste all’ interno di un processo a supporto dell’Interesse superiore del Minore”.