Palermo Missione in Normandia, nota e dichiarazione assessore Anello

Il Comune di Palermo con l’assessore al turismo Alessandro Anello, in rappresentanza del sindaco Lagalla, partecipa in Francia agli incontri promossi dal presidente della Regione Normandia Hervé Morin per programmare le commemorazioni, nel 2027, del millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore.

I lavori si tengono oggi e domani nell’Abbayeaux Dames di Caen (Dipartimento del Calvados) insieme con i rappresentanti dei Paesi, Regioni, Comuni e istituzioni culturali/accademiche legati alla storia medievale della Normandia.



“Siamo onorati di essere presenti al summit promosso dal presidente Morin – dice l’assessore Anello – per fare del 2027 l’Anno dei Normanni in Europa, in Normandia e in tutti i Paesi interessati dall’epopea di Guglielmo il Conquistatore e dei cavalieri normanni, in connessione con i territori con cui la Normandia condivide un passato e un’eredità comune. La due-giorni in terra francese avvia una fase di programmazione di nuove attività da sviluppare nel solco delle testimonianze storiche e identitarie che accumunano le nostre comunità, a partire dalla progettazione di nuovi percorsi turistico-culturali, con l’obiettivo di dare un ulteriore impulso al settore del turismo a Palermo e in Sicilia”.

Dichiarazione assessore Anello

(Nella foto l’assessore Alessandro Anello con Bianca Longobardi, console d’Italia a Parigi)