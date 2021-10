A integrazione del precedente comunicato, in merito all’ordinanza sindacale n. 171 del 01/10/2021, relativa alle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19, si precisa che il provvedimento di interruzione del traffico veicolare e/o pedonale è da intendersi esteso anche a piazza Magione (con ordinanza sindacale n. 175 del 01/10/2021) per il periodo dal 01/10/2021 e fino al 31/10/2021 compreso e secondo i luoghi, i giorni e gli orari di seguito indicati:

Giorni: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 ottobre 2021 dalle ore 18:00 alle ore 04:00

Piazza Magione: − Via Rao angolo Via Pardi; − Via Filangeri angolo Via Rao; − Vicolo Caccamo all’Alloro − Via dei Risorti angolo Via della Vetreria; − Via della Vetreria angolo Via dello Spasimo; − Via Castrofilippo angolo Via Riso; − Via Riso angolo Via della Vetreria; − Via Magione angolo Via Botta.

Gli accessi e deflussi alla piazza nei punti sopra indicati saranno individuati secondo le indicazioni stabilite in sede tecnico operativa. Resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anti-covid e del divieto di assembramento.

L’ordinanza n. 171 del 01/10/2021 resta interamente confermata.

Com. Stam.